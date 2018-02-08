ОЭСР: Экономическая активность в РФ в декабре вновь выросла

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Уровень экономической активности в России поднялся в декабре 2017 года до 101,7 пункта со 101,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные сводного опережающего индекса (Composite Leading Indicators, CLI) стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

При этом индикатор ноября был пересмотрен в сторону уменьшения на 0,1 пункта с ранее сообщавшегося уровня 101,4 пункта.

"Среди основных стран с развивающейся экономикой Индия начинает демонстрировать признаки роста, набирающего оборот. CLI Бразилии продолжает сигнализировать об уверенном росте, что также характерно и для России. Стабильный рост ожидается в промышленном секторе Китая", - говорится в релизе. В ноябре индикатор увеличился после 100,9 пункта в октябре.

В Индии индекс вырос до 100,3 пункта со 100,1 пункта месяцем ранее, в Бразилии - поднялся до 103,8 пункта со 103,5 пункта. В Китае индекс пока стабилен на уровне 99,3 пункта.

Что касается экономически развитых стран, то индексы не изменились в большинстве стран. В частности, CLI Великобритании и США сохранились на уровне предыдущего месяца - в 99,3 пункта и 99,8 пункта соответственно. Во Франции и Италии показатель также остался без изменений - на уровне ноября в 100,4 пункта и 100,7 пункта соответственно. CLI Германии в декабре также совпал с показателем ноября - 101,1 пункта. При этом в Канаде индекс слегка подрос до 100,6 пункта со 100,4 пункта. Агрегированный CLI стран "Большой семерки" по-прежнему составляет 100,1 пункта.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада. Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.