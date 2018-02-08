Международные резервы РФ за неделю сократился на $3 млрд

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю снизились на 0,7% и по состоянию на 2 февраля составили 449,8 миллиарда долларов против 452,8 миллиарда долларов на 26 января, сообщил Банк России.

"Международные резервы на 2 февраля составили 449,8 миллиарда долларов США, за неделю сократившись на 3 миллиарда долларов США, или на 0,7%, под преобладавшим совокупным отрицательным влиянием переоценки, сальдо по сделкам "валютный своп" с банками-резидентами и операций по счетам резидентов", - говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.