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Греция размещает семилетние бонды


Мировая экономика / Экономика

АФИНЫ, 8 фев - ПРАЙМ, Геннадий Мельник. Греция вновь вышла на международные финансовые рынки – в четверг открылась книга заявок на семилетние гособлигации, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Первоначально книгу заявок предполагалось открыть во вторник. Однако из-за волатильности рынков выпуск облигаций был отложен до восстановления нормальной ситуации на финансовых рынках.

Это один из трех выпусков государственных ценных бумаг, которые правительство Греции планирует провести до завершения программы экономической помощи в августе этого года. Цель состоит в том, чтобы восстановить стабильный доступ к международному финансовому рынку до завершения программы, отмечает агентство.

Сегодняшнее размещение совпадает с завершением процедур оценки программы реформ.

Госбюджет Греции на 2018 год предусматривает несколько размещений новых выпусков облигаций с фиксированными ставками.

Греция 25 июля 2017 года разместила пятилетние облигации на 3 миллиарда евро, купон составил 4,375%, процентная ставка - 4,625% годовых.

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