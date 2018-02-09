Госдеп заявил о желании США "заново отстроить" отношения с Россией

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Вашингтон хотел бы "заново отстроить" отношения с Москвой. такое заявление сделала руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт в ходе брифинга для прессы.

Она отметила, что у двух государств - России и США - есть много сфер, которые вызывают взаимную озабоченность властей. Для примера привела сложившуюся напряженную ситуацию на Корейском полуострове.