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ЦБ: Годовая инфляция в РФ останется ниже 4% в 2018 г и будет вблизи этого уровня в 2019 г


Компании / Экономика / Финансы / Макроэкономика

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ останется ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году, сообщает Центральный банк России. Риски отклонения годовой инфляции в РФ вверх от 4% в 2019-2020 годах по-прежнему преобладают над рисками отклонения вниз, считает ЦБ РФ.

"В среднесрочном периоде (в 2019-2020 годах) риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают над рисками отклонения инфляции вниз. Во-первых, усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к значимому отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы", - сказано в сообщении.

По прогнозу регулятора, замедление годового роста потребительских цен в РФ может продолжиться в первом полугодии 2018 года. "Замедление годового роста потребительских цен может продолжиться в первом полугодии 2018 года, что отчасти связано с эффектом высокой базы прошлого года по продовольственной инфляции. По прогнозу Банка России, годовая инфляция останется ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году", - добавили в ЦБ.

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