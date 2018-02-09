Путин: Запад поймет, что санкции против РФ не имеют перспективы, и связи будут налажены

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин надеется, что странам Запада надоест санкционная политика в отношении России и в конце концов международные связи придут в норму. Об этом он заявил, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Президент отметил, что общаясь с предпринимателями из других стран он обратил внимание, что они эту точку зрения разделяют. "Совсем недавно, вы видели, была встреча с представителями крупного французского бизнеса, мы сейчас только с президентом Франции говорили об этом по телефону. Мы в целом позитивно относимся к тому, что можем сделать вместе не только с Францией, но и с другими странами по развитию деловых связей", - рассказал глава государства.