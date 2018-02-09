Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе вырос в 1,5 раза

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12,8 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

Как отмечает ЦБ, ключевую роль сыграло увеличение положительного сальдо внешней торговли товарами, сложившееся на фоне улучшения ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта при умеренном наращивании импорта.

"По предварительной оценке Банка России, счет текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе 2018 года укрепился до 12,8 миллиарда долларов США, превысив показатель января 2017 года в полтора раза", - говорится в сообщении.