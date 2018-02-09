FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе вырос в 1,5 раза


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12,8 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

Как отмечает ЦБ, ключевую роль сыграло увеличение положительного сальдо внешней торговли товарами, сложившееся на фоне улучшения ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта при умеренном наращивании импорта.

 

"По предварительной оценке Банка России, счет текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе 2018 года укрепился до 12,8 миллиарда долларов США, превысив показатель января 2017 года в полтора раза", - говорится в сообщении.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ