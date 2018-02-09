Путин: Конкуренция в мире будет нарастать

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Технологическая волна меняет ландшафт мировой экономики, конкуренция в мире будет нарастать, церемониться ни с кем не станут, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Нам нужно говорить и о том, что новая технологическая волна серьёзно меняет ландшафт мировой экономики, вот что самое главное. Если так можно сказать, сегодня карты сдаются по новой. Будут формироваться принципиально новые рынки товаров и услуг, появятся новые лидеры, и естественно, что конкуренция сейчас будет обостряться", - сказал Путин на съезде РСПП.

Как отметил президент, в такой ситуации с конкурентами, в том числе в глобальной бизнес среде, "церемониться не будут". "В ход могут пойти любые формы давления, любые формы конкурентной борьбы", - сказал он.

По словам российского лидера, "очевидно, что санкционный вызов носит не конъюнктурный характер и скорее всего сохранится на какую-то перспективу". "Но, повторяю, всё-таки надеюсь, что здравый смысл возьмёт верх, и в интересах всей мировой экономики мы будем двигаться вместе со всеми нашими партнёрами в нужном направлении", - сказал Путин.