Силуанов: Минфин РФ видит основания для дальнейшего снижения ключевой ставки

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Существуют основания для дальнейшего снижения ключевой ставки, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Я считаю, что основания есть, поскольку инфляция низкая, бюджет стабильный", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, видит ли он основания для дальнейшего снижения ставки ЦБ.

Банк России на первом в текущем году заседании совета директоров по денежно-кредитной политике в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 7,5% годовых.

Минфин поддерживает действия Банка России, отметил Силуанов. "ЦБ по своей сути должен быть осторожным, консервативным. Так же, как и министерство финансов. Мы его поддерживаем", - сказал он журналистам.