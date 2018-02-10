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Стал известен список подлежащих маркировке промышленных товаров


Экономика

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Финальная концепция маркировки всех промышленных товаров включает в себя около 70 позиций. Как стало известно "Газете.Ru", среди этих товаров окажутся детское питание, минеральная вода, молоко и бытовая химия.

Правительство установило для Минпромторга дедлайн по сдаче финальной концепции маркировки всех промышленных товаров — 10 февраля.

По данным источника, близкого к процессу подготовки концепции в этих документах будут также ювелирные изделия, драгметаллы, обувь и верхняя одежда. Кроме того, в концепции появятся такие группы товаров, как шины и фото- и видеокамеры.

Товары в документе будут ранжированы по параметрам, например, влиянию на защиту жизни и здоровья, распространенности контрафакта, скорости и возможности внедрения системы маркировки.

В Минпромторге подтвердили, что в ведомстве на данный момент разрабатывается проект концепции по созданию в России системы маркировки товаров до 2024 года с планом ее реализации. В настоящее время он проходит процедуру межведомственного согласования. Однако в ведомстве отказались комментировать список товаров, который войдет в документ, отметив, что "в проекте будет представлен широкий перечень товарных групп для последующей оценки целесообразности их включения в перечень маркируемых".

Основная цель введения маркировки — борьба с нелегальной продукцией и "серым" рынком. Доля фальсификата по разным отраслям промышленности составляет от 20 до 50%, заявлял летом глава Минпромторга Денис Мантуров. Ссылаясь на оценки экспертов, он отметил, что объем незаконного оборота продуктов и промтоваров превышает 2 трлн рублей.

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