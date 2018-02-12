Трамп хочет сократить бюджетные расходы на $3 трлн за 10 лет

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп в новом проекте бюджета на следующий финансовый год намерен предложить сокращение бюджетных расходов страны на $3 трлн в течение следующих 10 лет, пишет газета The Washington Post.

Издание отмечает, что при сокращении расходов проект бюджета США не сможет достичь цели партии Республиканцев, которые намерены ликвидировать дефицит, ведь правительство страны "тратит больше, чем зарабатывает".

Поясняется, что в прошлом 2017 году дефицит бюджета США составил $666 млрд. Прогноз на 2019 год - дефицит на уровне $1,1 трлн.

Проект бюджета США президента Трампа - это запрос в Конгресс, где излагаются приоритеты Белого дома.