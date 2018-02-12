S&P подтвердило рейтинги Катара на уровне "AA-", прогноз негативный

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Катара в иностранной и национальной валютах на уровне "AA-" с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Вместе с этим агентство подтвердило краткосрочные суверенные рейтинги Катара в обеих валютах на уровне "A-1+".

"Данное (рейтинговое действие - ред.) отражает наше ожидание того, что власти (страны - ред.) продолжат предпринимать активные усилия по снижению негативных последствий бойкота", - комментирует свое решение S&P. Агентство также прогнозирует, что инфраструктурный план властей страны поддержит экономическую активность.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня минувшего года разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.

Негативный прогноз в основном отражает геополитические и экономические риски из-за бойкота. Прогноз может быть пересмотрен на стабильный в случае значительного снижения региональной напряженности при стабильных бюджетных показателях.

Если экономический эффект от бойкота окажется для Катара более значительным, чем ожидает агентство, то рейтинги страны будут понижены. Аналогичное действие может последовать, если S&P увидит признаки обострения региональных геополитических рисков.