Белоруссия планирует с 15 февраля road show евробондов в долларах

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Республика Белоруссия планирует провести с 15 февраля road show еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, встречи с инвесторами пройдут в США и Лондоне, по итогам которых республика может разместить бумаги с погашением через 10-12 лет, в зависимости от рыночных условий.

Организаторами выступят Citi и Raiffeisen Bank International AG.

Позже Минфин Белоруссии подтвердил планы проведения road show еврооблигаций.