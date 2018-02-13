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Допдоходы бюджета и нефтекомпаний РФ в 2016-17 гг благодаря ОПЕК+ составили 2,5 трлн руб


Экономика / Макроэкономика
  • #Финансы
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Дополнительные доходы бюджета РФ и российских нефтяных компаний благодаря сделке по сокращению добычи нефти ОПЕК+ за 2016-2017 годы составили 2,5 триллиона рублей, из них около 700 миллиардов рублей получили непосредственно компании, сообщил министр энергетики Александр Новак на выступлении в Совете федерации.

"За счет этого соглашения ... мы получили за период 2016-2017 годы в федеральный бюджет примерно 1,7 триллиона рублей, наши компании получили 700 миллиардов рублей, примерно. То есть 2,5 триллиона почти эффект за два года за счет более высоких цен", - сказал Новак.

По его словам, несмотря на общее снижение нефтедобычи в России в 2017 году, цены на нефть были на 15-20 долларов выше, чем до подписания соглашения.

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Сокращение добычи нефти

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