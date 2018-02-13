FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

АКРА: Инвесторы из США держат порядка 10% суверенного долга РФ


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Американские инвесторы держат примерно 10% российского суверенного долга, заявила руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова, выступая на конференции.

"Доклад, который был опубликован, не привел к какому-либо расширению санкций. Опасения, которые он формировал, в первую очередь касались нашего суверенного долга, держателей госдолга", - отметила она.

"Действительно, если бы американским инвесторам запретили держать наш долг, это привело бы к удорожанию ставок. Есть наши очень косвенные оценки, сколько процентов держат именно американские инвесторы в наш долг, очень приблизительные наши оценки - около 10%", - заявила Порохова.

По ее словам, любые ограничения приводят к удорожанию долга. При этом Россия уже прошла адаптацию к режиму санкций.

Она отметила, что "кремлевский доклад" несет скорее имиджевые ограничения, создавая неопределенность вокруг лиц, которые в него попали.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели - всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ