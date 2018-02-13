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СП: Расходы бюджета РФ на госпрограммы за 2017 г не были исполнены на 305,7 млрд руб


Экономика

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Бюджетные расходы на 305,7 миллиарда рублей, предусмотренные на реализацию госпрограмм в 2017 году, не были исполнены, сообщает Счетная палата РФ. При этом, по данным аудиторов, уровень исполнения госрасходов снизился: общие расходы по госпрограммам составили 96,3% от предусмотренных в бюджете 2017 года против 98,3% в 2016 году.

"Не в полном объеме исполнены расходы по 39 госпрограммам, объем неисполненных бюджетных ассигнований по госпрограммам (открытая часть) составил 305,7 миллиарда рублей или 3,7%", - говорится в документе по итогам проверки исполнения бюджета за 2017 год. Невостребованные средства перенесены на те же направления расходов в 2018 году.

Аудиторы отмечают, что бюджетные расходы в объеме менее 95% исполнены в 2017 году по следующим госпрограммам: "Реализация государственной нацполитики" – 66,3%, "Развитие фармацевтической и медпромышленности" – 78,4%, "Космическая деятельность" – 82,8%, "Воспроизводство и использование природных ресурсов" – 89,1%, "Развитие культуры и туризма" – 90,7%, "Экономическое развитие и инновационная экономика" – 92,5%, "Охрана окружающей среды" – 92,6%, "Развитие физкультуры и спорта" – 93,5%.

Неполное исполнение средств федерального бюджета отмечается и по приоритетным госпроектам. В 2017 году, по данным СП, не были исполнены расходы по этим направлениям на 12,3 миллиарда рублей, что составляет 6,5% от общего объема предусмотренных на эти цели в бюджете средств. Приоритетными проектами с самым высоким уровнем неисполнения в 2017 году стали две программы: "Комплексное развитие моногородов" - 60,9% и "Совершенствование процессов организации медпомощи на основе внедрения информтехнологий" - 53,5%.

"Расходы федерального бюджета на ФАИП без учета расходов на предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ на софинансирование строительства объектов, включенных в состав консолидированных субсидий, по итогам 2017 года составили 691 миллиард рублей или 91,7% объема доведенных лимитов бюджетных обязательств без учета консолидированных субсидий", - говорится в документе СП.

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