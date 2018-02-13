МЭР ожидает слабой динамики в промышленности РФ в ближайшие месяцы

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Динамика промышленности РФ, вероятно, останется слабой в ближайшие месяцы, говорится в "Картине экономики" за февраль, подготовленной Минэкономразвития. Как отмечает министерство, рост промышленного производства на 1,8% в годовом выражении в январе-сентябре 2017 года сменился падением на 1,7% в годовом выражении в четвертом квартале.

Резкое ухудшение динамики показателя в конце года было обусловлено комбинацией ожидаемых и непредвиденных факторов, действовавших на рынках отдельных товаров. В результате рост промышленного производства в РФ по итогам 2017 года (1% год к году) оказался слабее, чем ожидалось, отмечается в обзоре.

"Динамика промышленности, вероятно, останется слабой на протяжении ближайших месяцев", - говорится в документе.