Минэкономразвития ожидает уточнения данных Росстата по росту ВВП РФ за 2017 г

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает уточнения данных Росстата по росту ВВП РФ за 2017 год с 1,5% по мере поступления новых данных, говорится в обзоре "Картина экономики" за февраль, подготовленном МЭР.

"Первая оценка роста ВВП в 2017 году составила 1,5%. Экономика вернулась к росту после рецессии 2015–2016 годов", - говорится в документе.

Министерство отмечает, что первая оценка статистическим ведомством как темпов, так и структуры роста экономики РФ основана на оперативной статистике. В ней пока не отражены данные годовой отчетности крупных и средних предприятий, а также результаты обследования малого бизнеса.

"По мере получения более полной информации Росстат может ретроспективно уточнять динамику помесячных показателей и данные национальных счетов", - добавили в министерстве.

Годовая инфляция в РФ в июне опустится до уровня около 2% после ускорения к концу первого квартала, следует из доклада. "По оценке Минэкономразвития, наблюдаемое замедление инфляции не является временным. После ускорения к концу первого квартала инфляция опустится до уровня около 2% год к году в июне", - говорится в документе.

В документе отмечается, что инфляция в РФ в январе 2018 года продолжила последовательно замедляться, причем замедление отмечалось практически по всем группам товаров. В документе отмечается, что замедление инфляции не является следствием исключительно временных факторов.

Монетарная инфляция в РФ, по оценке министерства, в январе продолжила снижение - до 2,5% в годовом выражении, против 2,6% в декабре, в месячном выражении она замедлилась в январе на 0,9 процентного пункта - до 1,6%.

"Вклад курсового фактора в динамику потребительских цен оценивается как нейтральный: в последние месяцы рубль был достаточно стабильным относительно валют стран - торговых партнеров (в декабре и январе его укрепление в номинальном эффективном выражении составило 0,1% и 1,1% соответственно после ослабления на 1,7% в ноябре)", - отмечается в документе.

Годовая инфляция в РФ в январе, по данным Росстата, замедлилась до 2,2% с 2,5% в декабре. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в РФ останется ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году. Регулятор также признавал, что замедление годового роста потребительских цен в РФ может продолжиться в первом полугодии 2018 года.

Профицит бюджета РФ при сохранении текущих цен на нефть в 2018 году может составить 1,2% ВВП, Фонд национального благосостояния пополнится на 3,5 триллиона рублей, говорится в докладе. "В 2018 году при сохранении текущего уровня цен на нефть профицит бюджета может составить 1,2% ВВП, при этом в Фонд национального благосостояния может быть направлено 3,5 триллиона рублей (примерно 60 миллиардов долларов по текущему курсу)", - говорится в документе.

В законе о бюджете на 2018 год заложен дефицит в 1,3% ВВП. В январе Минэкономразвития прогнозировал, что при сохранении благоприятной конъюнктуры профицит может составить 1% ВВП, а ФНБ - увеличиться примерно на 50 миллиардов долларов.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил в январе, что профицит федерального бюджета РФ в 2018 году будет чуть меньше 2% ВВП.