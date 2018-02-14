ВВП Германии, по предварительной оценке, в IV квартале вырос на 2,3%

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в четвертом квартале 2017 года вырос на 2,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

В квартальном выражении рост с учетом сезонных корректировок составил 0,6%. Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Инфляция в Германии в январе в годовом выражении, по окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 1,6%.

В месячном выражении дефляция составила 0,7%. Показатели совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в январе в годовом выражении составила 1,4%. В месячном выражении зафиксирована дефляция на уровне 1%. Эти данные также совпали с прогнозами экспертов.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.