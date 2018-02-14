Украина может получить от США $200 млн на усиление безопасности

КИЕВ, 14 фев - ПРАЙМ. Украина может получить от США 200 миллионов долларов на усиление безопасности и обороны, сообщило украинское посольство в США в среду в Facebook.

"В проекте федерального бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление Украине 200 миллионов долларов на цели усиления безопасности и обороны. Согласно официально обнародованному документу, указанные средства предлагается направить на предоставление нашему государству военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечение, разведывательную поддержку вооруженных сил и сил безопасности Украины", — говорится в сообщении.

По данным посольства, по сравнению с бюджетным запросом на 2018 год предлагаемая сумма такой помощи Украине увеличена на 50 миллионов долларов.

Сообщается, что в проекте бюджета на 2019 год Украину включили в небольшое число стран, которые будут получать помощь на безопасность также и по программе государственного департамента "Международное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF).

Как поясняет посольство, в дальнейшем бюджетный запрос должен пройти изучение и обсуждение в американском конгрессе, где могут вноситься изменения и дополнения (опыт предыдущих лет свидетельствует о возможности увеличения конгрессом соответствующих ассигнований), поэтому окончательные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа, который сейчас на начальной стадии.

Ранее администрация США распространила проект бюджета на 2019 финансовый год. Согласно ему, на оказание военной помощи Украине предполагает выделение 20 миллионов долларов. Также сообщалось, что проект бюджета Пентагона на 2019 финансовый предполагает выделение 250 миллионов долларов Украине для "защиты суверенитета"; 2019 финансовый год начнется в октябре 2018 года.