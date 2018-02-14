Профицит бюджета РФ за январь составил 2,8% ВВП

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе текущего года, по предварительной оценке, был исполнен с профицитом в 189,3 миллиарда рублей, или 2,8% ВВП, сообщило министерство финансов в пятницу.

Объем поступивших в казну доходов за январь Минфин предварительно оценил в 1,303 триллиона рублей (8,5% к общему годовому объему доходов, утвержденному законом о бюджете). Основная их часть была перечислена ФНС - в сумме 872 миллиарда рублей (9,6% к прогнозным показателям доходов бюджета на 2018 год). ФТС перечислила в бюджет в январе 349,4 миллиарда рублей (7,3% к прогнозным показателям). Перечисления от других ведомств составили в сумме 81,3 миллиарда рублей (5,9% от годового прогноза).

По расходам федеральный бюджет был исполнен на 1,113 триллиона рублей, что составляет 6,7% к общему годовому объему расходов, предусмотренному законом о бюджете.

В законе о бюджете на 2018 год заложен дефицит в 1,3% ВВП. Документ верстался исходя из официального прогноза Минэкономразвития РФ по средней цене нефти Urals на 2018 год, который пока составляет 43,8 доллара за баррель. Между тем на практике "черное золото" стоит намного больше: в январе за баррель Urals давали в среднем 68,46 доллара.

На этом фоне финансово-экономический блок правительства дает и более оптимистичные прогнозы по бюджету. Так, Минэкономразвития в январе прогнозировало, что при сохранении благоприятной конъюнктуры профицит бюджета может составить 1% ВВП, а в феврале улучшило свои ожидания до 1,2% ВВП. Глава Минфина Антон Силуанов говорил в январе, что профицит федерального бюджета РФ в 2018 году будет чуть меньше 2% ВВП.