Британия намерена и после Brexit участвовать в санкционной политики ЕС

ЛОНДОН, 14 фев - ПРАЙМ. Великобритания намерена и после выхода из ЕС активно участвовать во внешней политике объединения и считает "нелогичным" не обсуждать с Евросоюзом санкции, заявил глава британского МИД Борис Джонсон, выступая в среду с большой речью по Brexit в Лондоне.

"Для нас имеет смысл продолжать глубоко участвовать в обсуждении европейской внешней политики и политики в сфере безопасности. Будет нелогичным не обсуждать такие вещи, как санкции, учитывая, что экспертный потенциал Великобритании помог обеспечить порядка половины санкций ЕС", - отметил Джонсон.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.