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Росстат: Инфляция в РФ за неделю осталась на уровне 0,1%


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Инфляция в РФ с 6 по 12 февраля составила 0,1%, как и на прошлой неделе, с начала года потребительские цены выросли на 0,5%, сообщает Росстат.

В период с 1 по 9 января инфляция в РФ составила 0,2%; с 10 по 15 января, а также с 16 по 22 января потребительские цены выросли на 0,1%. За неделю с 23 по 29 января инфляция была нулевой, а затем за период с 30 января по 5 февраля вернулась к отметке 0,1%. 

Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в МосквеПрофицит бюджета РФ за январь составил 2,8% ВВП

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 1%, полукопченую колбасу, мороженую рыбу, творог и маргарин – на 0,2-0,3%. Одновременно гречневая крупа подешевела на 1%, свинина, куры, сахар-песок и мука – на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%, в том числе на картофель, белокочанную капусту, морковь и свежие огурцы – 1,5-2,2%. В то же время помидоры стали дешевле на 0,9%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.

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