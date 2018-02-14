Годовая инфляция в США в январе составила 2,1%, выше прогноза

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Потребительские цены в США в январе выросли на 2,1% в годовом выражении, в месячном - на 0,5%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали инфляцию в годовом выражении на уровне 1,9%, в месячном - на уровне 0,3%.

Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - за январь в месячном исчислении составила 0,3%. Аналитики ожидали этот показатель на уровне 0,2%. В годовом выражении зафиксирована базовая инфляция в 1,8%, в то время как ожидался показатель в 1,7%.

Цены на продовольствие в США в январе в месячном выражении выросли на 0,2%, а на энергоносители - на 3%. При этом в годовом выражении продукты питания подорожали на 1,7%, а энергоносители - на 5,5%.