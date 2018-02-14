FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Годовая инфляция в США в январе составила 2,1%, выше прогноза


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Потребительские цены в США в январе выросли на 2,1% в годовом выражении, в месячном - на 0,5%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали инфляцию в годовом выражении на уровне 1,9%, в месячном - на уровне 0,3%.

Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - за январь в месячном исчислении составила 0,3%. Аналитики ожидали этот показатель на уровне 0,2%. В годовом выражении зафиксирована базовая инфляция в 1,8%, в то время как ожидался показатель в 1,7%.

Цены на продовольствие в США в январе в месячном выражении выросли на 0,2%, а на энергоносители - на 3%. При этом в годовом выражении продукты питания подорожали на 1,7%, а энергоносители - на 5,5%.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ