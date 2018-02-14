Кудрин: Государство должно в несколько раз снизить административную нагрузку на бизнеc

СОЧИ, 14 фев - ПРАЙМ. Административная нагрузка на бизнес в России должна быть существенно сокращена, это снизит неопределенность, даст возможность предпринимателям строить долгосрочные планы, считает глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин.

"Если взять последние опросы, то что на первое место вышло в опросах по влиянию на бизнес? Это неопределенность - неопределённость правил игры, возможность ухудшения санкций", - сказал Кудрин, выступая на сессии "Новая экономика: потенциал молодежного предпринимательства" на дне молодого предпринимательства в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Я сегодня вижу главный ресурс в более четкой работе правительства из заявления своих четких ориентиров и приоритетов в ближайшем будущем", - пояснил Кудрин. В частности, по его словам, в России до сих пор нет определенности: будут повышаться налоги или нет.

"Правительство сейчас взяло на себя ответственность, что до 2018 года они не будут повышаться, а что дальше? Но на съезде РСПП на прошлой неделе говорилось, что и это не выдерживалось - росли неналоговые платежи и так далее. То есть, нет чётких ориентиров для бизнеса", - добавил он.

"Государство должно существенно снизить административную нагрузку на бизнес. В ближайшие несколько лет нужно существенно, в несколько раз, сократить количество всякого рода бюрократической документации, заверений печатями документов для того, чтобы открыть новый бизнес. Это тоже станет возможностью, чтобы бизнесу развиваться", - резюмировал Кудрин.