Белый дом обеспокоен большим дефицитом бюджета США

ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни заявил, что в Белом доме обеспокоены дефицитом бюджета США.

Он подтвердил на слушаниях в палате представителей конгресса, что крайне обеспокоен дефицитом бюджета страны. "Мы разочарованы размером дефицита и тем фактом, что он не сбалансирован", - сказал Малвейни.

Дефицит бюджета США в декабре 2016-2017 финансового года составил 23,194 миллиарда долларов после ноябрьского дефицита в 138,547 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны.

Подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа бюджет на 2019 финансовый год предполагает меры для сокращения трат бюджета на ближайшие десять лет в размере 3 триллионов долларов.

Правительство США запрашивает у конгресса финансирование на 2019 год в размере 3,422 триллиона долларов (21% ВВП), при этом предполагаемый дефицит бюджета должен составить 984 миллиарда долларов, или 4,7% ВВП, говорится в бюджетном предложении.

Таким образом, общий бюджет правительства, с учетом средств, которые США планируют привлечь, составит 4,4 триллиона долларов. Заимствования американского правительства через инструмент гособлигаций на ноябрь 2017 года составили 6,34 триллиона долларов.

Речь идет не об окончательных цифрах бюджетного финансирования, и эти цифры могут претерпеть значительные изменения в процессе утверждения конгрессом США.