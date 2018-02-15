Минфин отобрал потенциальных организаторов размещения евробондов РФ

СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. Минфин провёл формальный отбор потенциальных организаторов размещения евробондов РФ, но пока не определился с их количеством, заявил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи замглавы Минфина Сергей Сторчак.

"Тихой сапой отбор идет. Процедуры (отбора - ред.) закончились, оценки даны, они пока конфиденциальны. Формальный отбор состоялся, потенциальные организаторы получили баллы. Остается вопрос, сколько будет организаторов - один, два, три, четыре. Мы этот вопрос пока для себя не решили", - рассказал он.

Минфин РФ в текущем году планирует разместить евробонды на 3 миллиарда долларов и обменять бумаги старых выпусков на новый еще на 4 миллиарда долларов. Аналогичная программа внешних займов РФ была реализована и в прошлом году. Размещение проводилось через инфраструктуру Euroclear и Национального расчетного депозитария (НРД). Организатором размещения тогда выступил "ВТБ Капитал", а к организации обмена, кроме него, привлекались также Газпромбанк и "Сбербанк КИБ".