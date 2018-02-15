Силуанов заверил, что налоговая нагрузка на бизнес не вырастет

СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. Правительство России в ближайшее время сформулирует предложения об изменениях налоговой системы, заявил глава Минфина Антон Силуанов, заверив, что нагрузку на бизнес при этом увеличивать не планируется. По его словам, рассматривается лишь изменение структуры налогов и предполагается увеличить поступления в бюджет за счет работы с уклоняющимися от уплаты налогов.

"В ближайшее время такие предложения будут сформулированы и, действительно, все налоговые новации нужно будет принять в весеннюю сессию работы парламента. Чтобы уже бюджет 2019 года и последующих годов формировался уже с учетом уточнения налогового законодательства", - сказал Силуанов.

В правительстве, когда мы обсуждаем налоговую политику, нет ни у кого идей, предложений обобрать бизнес и за счет этого увеличить бюджетные расходы. Потому что понимание простое - да, действительно, нам нужен маневр в области расходов, нам нужно улучшать расходы и увеличить расходы для более быстрых темпов экономики, инфраструктурные расходы, но никто не предполагает использовать для этого дополнительные вложения бизнеса и, соответственно, взимание у него денег", - добавил Силуанов.

Он подчеркнул, что роста налогового бремени, несмотря на все налоговые предложения, для бизнеса не произойдет. "Да, изменение структуры налогов мы рассматриваем, но общее налоговое бремя не увеличится, особенно это касается добросовестных налогоплательщиков, в первую очередь мы будем работать с тем сектором, который сегодня еще уклоняется от уплаты налогов", - пояснил глава Минфина. Он отметил, что увеличение собираемости налогов возможно также и за счет улучшения их администрирования.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в свою очередь согласился со словами Силуанова.