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Кудрин: Повышать основные налоги в России в ближайшие 6 лет нельзя


Экономика

СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. Повышать ставки основных налогов в России в ближайшие шесть лет нельзя, считает глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-глава Минфина Алексей Кудрин.

"ЦСР предлагает не повышать налоги в ближайшие шесть лет - ни подоходный, ни НДС, ни другие. Мы не поддерживаем на этом этапе манёвра 22/22 и 21/21 в части социальных взносов и НДС. Мы считаем, что это не даст тех эффектов по легализации бизнеса, при этом сильно перераспределит нагрузку между отраслями", - сказал Кудрин в интервью РИА Новости в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы считаем, что в этот момент, когда рост экономики не стал устойчивым, этого не надо делать. Это надо делать, когда экономика будет более уверенно расти, то есть к этому можно будет вернуться впоследствии", - добавил он.

По его словам, дебаты по налогам в правительстве продолжаются. "Все ждут выборов и формирования нового правительства, которое и определит окончательное решение", - заключил Кудрин.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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