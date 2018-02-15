Глава ПФР: В РФ нужно построить нормальную корпоративную пенсионную систему

СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. Вместо накопительного элемента пенсии, предусмотренного концепцией индивидуального пенсионного капитала, в РФ должна быть создана нормальная корпоративная пенсионная система, считает глава ПФР Антон Дроздов.

"Исходим из того, что концепция индивидуального пенсионного капитала, которая есть, конечно, на мой взгляд, должна перерасти в корпоративную историю. Должна быть построена нормальная корпоративная пенсионная система, которая должна обеспечивать взаимодействие между работодателем, работником и государством. Там должно на основе этого быть принято решение о взносах в эту систему и ее основные параметры", - сказал Дроздов в интервью РИА Новости на площадке инвестиционного форума в Сочи.

"Я думаю, что он должен быть заменён на эту систему. А сейчас до 2020 года мы продлили мораторий, чтобы определиться по концепции индивидуального пенсионного капитала", - сказал Дроздов.

Согласно существующей концепции, ИПК будет формироваться за счет добровольных отчислений граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Предполагалось, что такая система должна вступить в силу 1 января 2019 года. При этом зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил в октябре прошлого года, что видит серьезную проблему в том, что она может не заработать с 2019 года, как предполагалось изначально.