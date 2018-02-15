Госдума одобрила во II чтении проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила во втором чтении президентский законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

Депутаты не поддержали единственную поправку, которая поступила от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он предлагал повысить размер минимальной оплаты труда до 20 тысяч рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя данное предложение, отметил, что столь резкое изменение параметров закона может сделать его неработоспособным.

"Нужно вначале взять и найти средства. Источники прозвучали? Давайте анализировать эти источники. Давайте искать эти средства… Так можно закончить тем, что это решение не будет принято, и люди останутся без МРОТ, который равен прожиточному уровню", - сказал Володин.

Законопроект, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, был одобрен в первом чтении на прошлой неделе. Документ предлагает установить МРОТ с 1 мая в размере 11 тысяч 163 рублей в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, реализация его положений коснется 3 миллионов человек, из которых 1,6 миллиона заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, суммарные расходы на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2018 году составят 39,3 миллиарда рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений - 7,5 миллиарда рублей, а работников госучреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений - 31,8 миллиарда рублей.

Потребность в дополнительных финансовых средствах на повышение заработной платы при увеличении МРОТ работников организаций реального сектора экономики в 2018 году составит 22,7 миллиарда рублей. При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему РФ в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц.

Ранее Путин заявил, что МРОТ в России будет приравнен к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 года. По его словам, поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума планировалось с 1 января 2019 года, однако на его встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым тот предложил ускорить принятие этого решения, перенеся его на 1 мая - День труда.