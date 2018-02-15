Профицит торгового баланса еврозоны в декабре составил 25,4 млрд евро, хуже прогноза

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в декабре составил 25,4 миллиарда евро против показателя ноября в 26,3 миллиарда евро, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что профицит вырос до 30,2 миллиарда евро.

В годовом выражении индикатор в отчетном месяце сократился на 7,97% с уровня декабря 2016 года в 27,6 миллиарда евро. При этом экспорт товаров из еврозоны в декабре вырос в годовом выражении на 1% - до 180,7 миллиарда евро, импорт - увеличился на 2,5%, до 155,3 миллиарда евро.

Профицит внешнеторгового баланса Евросоюза в декабре составил 14,3 миллиарда евро против 8 миллиардов евро в ноябре 2017 года. В декабре 2016 года в регионе был зафиксирован профицит в 20,7 миллиарда евро.

Экспорт товаров из ЕС в декабре снизился в годовом выражении на 2,7% - до 160,6 миллиарда евро. Импорт вырос на 1,4% - до 146,4 миллиарда евро.