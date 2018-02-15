Четыре страны получат 100 млн евро от ЕС из-за природных катаклизмов 2017 года

БРЮССЕЛЬ, 15 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия выделит более 100 миллионов евро Франции, Греции, Испании и Португалии на восстановление после природных катаклизмов 2017 года, сказала еврокомиссар по региональной политике Корина Кретсу на пресс-конференции в четверг.

"Еврокомиссия приняла заявки от Франции, Греции, Испании и Португалии на получение помощи из Фонда солидарности Евросоюза в связи с природными катаклизмами 2017 года", - сказала она.

Общая сумма поддержки составит более 100 миллионов евро, отметила Кретсу.

Речь идет, в частности, о лесных пожарах в Испании и Португалии, землетрясении на острове Лесбос в Греции.