Промпроизводство в РФ в январе выросло на 2,9% в годовом выражении

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Рост промышленного производства в РФ в январе составил 2,9% в годовом выражении, говорится в сообщении Росстата.

Спад промышленного производства в январе по сравнению с декабрем составил 20,4%. С исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство в январе выросло на 2,4% после роста на 0,4% месяцем ранее.

Рост промышленного производства в РФ в 2017 году составил 1%, сообщал Росстат. При этом Минэкономразвития прогнозировало рост показателя на 2%. В четвертом квартале 2017 года промышленность РФ снизилась на 1,7%. В декабре снижение промпроизводства замедлилось до 1,5% с 3,6% в ноябре.

Минэкономразвития в конце августа прошлого года улучшило прогноз по росту промпроизводства на 2018-2020 годы до 2,5% с 2,1% в год.