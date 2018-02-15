МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю снизились на 0,5% и по состоянию на 9 февраля составили 447,4 миллиарда долларов против 449,8 миллиарда долларов на 2 февраля, сообщил Банк России.

"Международные резервы на 9 февраля составили 447,4 млрд долларов США, за неделю сократившись на 2,4 млрд долларов США, или на 0,5%, в результате отрицательной курсовой и рыночной переоценки", - говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года - 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.