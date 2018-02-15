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Число заявок на пособие по безработице в США выросло в рамках прогноза


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 февраля, выросло на 7 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 230 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону увеличения - на 2 тысячи, с 221 тысячи заявок до 223 тысяч. Опрошенные агентством Рейтер аналитики, ожидали роста числа заявок на неделе к 10 февраля с первоначального показателя прошлой недели на 9 тысяч - до 230 тысяч.

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