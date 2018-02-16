Госдума отклонила проект о запрете кредитования ВЭБом офшорных компаний

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Госдума отклонила законопроект, который запрещает участие офшорных компаний в госзакупках и кредитование таких компаний Внешэкономбанком (ВЭБ).

Документ, который был принят в первом чтении еще в ноябре 2014 года, ограничивает возможность финансирования ВЭБом инвестиционных контрактов, инициаторами которых являются иностранные юридические лица, а также возможность участия юрлиц, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, в закупках для обеспечения государственных нужд.

Законопроект отклонен в связи с тем, что часть предусмотренных законопроектом изменений уже реализована, в частности, это касается исключения офшорных компаний из числа участников госзакупок, а также предоставлять в регулирующий орган сведения о контролирующих лицах учредителей – резидентов РФ. "Соответствующие нормы уже несколько лет действуют в законе о госзакупках и Налоговом кодексе", - напомнил на пленарном заседании член комитета ГД по финансовому рынку Михаил Гулевский.

Он также отметил, что, согласно закону, Внешэкономбанк, как институт развития, наделен особым правовым статусом, который дает ему право осуществлять деятельность по реализации проектов в РФ и за рубежом, в том числе с участием иностранного капитала. А положения законопроекта о том, что ВЭБ имеет право выдавать банковские гарантии только российским юридическим лицам, а также участвовать в капитале только российских коммерческих организаций, противоречит статусу Внешэкономбанка, подчеркнул депутат.

"Предлагаемые законопроектом ограничения в сфере инвестиций и предоставления банковских гарантий могут негативно повлиять на предоставление Внешэкономбанком кредитов компаниям, находящимся в иностранной юрисдикции и приобретающим экспортную продукцию отечественных производителей, в том числе и в рамках проводимых Внешэкономбанком мероприятий во исполнение решений и поручений правительства РФ", - резюмировал Гулевский.