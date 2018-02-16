Минтруд: Риски бедности в РФ среди молодых людей выше, чем среди пожилых

СОЧИ, 16 фев - ПРАЙМ. Риски бедности среди молодых семей выше, чем среди пожилых россиян, сообщил первый замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко в ходе дискуссии на Российском инвестиционном форуме.

"Риски бедности сейчас среди пожилых не такие высокие. У нас риски бедности колоссально высокие именно у молодых, у семей с детьми – вот это риск бедности номер один. В совершенно другой демографической когорте", - заявил Вовченко.

Он отметил, что именно на эту категорию направлены новые демографические меры. "Сейчас мы таргетированы на тех, у кого риск бедности больше", - сказал замминистра.