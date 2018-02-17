Лавров: Негативный тренд в торговле между РФ и ФРГ постепенно выправляется

МЮНХЕН, 17 фев - ПРАЙМ. Негативный тренд в торговле между Россией и ФРГ постепенно выправляется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на завтраке с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем, который был организован немецким бизнесом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"У нас негативный тренд в торговле постепенно выправляется. По итогам прошлого года товарооборот между Россией и Германией вырос до 50 миллиардов долларов. Это увеличение более чем на 20%", - сказал Лавров.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.