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Минпромторг: Санкции Запада серьезно бьют по российским экспортерам


Экономика

СОЧИ, 17 фев - ПРАЙМ. Санкции Запада серьезно бьют по российским компаниям-экспортерам, между тем, в настоящее время именно несырьевой экспорт может стать драйвером для структурных изменений в экономике РФ, считает замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

По итогам 2017 года прирост несырьевого неэнергетического экспорта составил 23%. "Но если посмотреть на структуру экспорта в исторической перспективе, то она носит довольно консервативный, конъюнктурный характер. То есть наши традиционные компании-экспортеры годами поставляют продукцию на традиционные рынки", - сказал замминистра в интервью РИА Новости в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Между тем, перед властями РФ стоит задача выйти на 7-8% ежегодного стабильного роста несырьевого экспорта. "При этом наращивать объемы производства на внутреннем рынке уже достаточно сложно. Да, остается потенциал для импортозамещения, но многое из того, что можно было заместить за счет программ господдержки и курсовых разниц, уже сделано. А проекты, связанные с разного рода разработками, локализацией производств, освоением новых компетенций – это более сложный процесс, ощутимые результаты от которых мы увидим уже в перспективе", - рассуждает Осьмаков.

По его мнению, в такой ситуации только экспорт, причем именно несырьевой неэнергетический, может стать драйвером для структурных изменений в российской экономике.

Недавно был проведен целый ряд стратегических сессий у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова по поиску прорывных решений в экспорте и преодолению соответствующих барьеров. "Эти барьеры хорошо известны: начиная от ограничений, связанных с валютным контролем, до разного рода бюрократических препон. Есть еще и чисто ментальные проблемы. Россия занимает 29-е место по объему несырьевого экспорта в мире и 76-е по экспорту на душу населения. То есть экспортный менталитет нам еще только предстоит сформировать", - отметил собеседниа агентства.

"И, конечно, влияют санкции, которые носят не столько политический, сколько экономический характер и серьезно бьют по нашим компаниям-экспортерам. Снизить их влияние способна только дипломатия, активная работа по открытию новых экспортных рынков", - полагает Осьмаков.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.30 мск.

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Санкции против РФ

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