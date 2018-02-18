Орешкин встретился с финалистами конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Министр экономического развития Максим Орешкин первым провел встречу с финалистами проекта "Лидеры России".

"Для России наступает важный этап. Закончился этап адаптации экономики к низким ценам на нефть. Начинается новый долгосрочный этап развития страны, и для того, чтобы это развитие было эффективным, нам нужны изменения, нужен потенциал, нужны люди", — цитирует "Ридус" слова Орешкина.

По его словам, этот проект позволяет талантливым людям найти новое применение — на государственной службе или в бизнесе. "Основная задача наставников конкурса — помогать развиваться участникам, предоставить им независимую экспертизу, делиться опытом и показывать траекторию движения. 30-50 лет назад экономика зависела от техники и оборудования. Для современной экономики главное — люди. Поэтому создание условий для самореализации людей будет двигать экономику вперед", - отметил он.

В 2018 году пройдет не менее четырех встреч победителей конкурса с представителями власти и крупными бизнесменами страны.