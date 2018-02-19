Правительство РФ усовершенствовало управление средствами ФНБ

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Глава российского кабинета министров, премьер-министр Дмитрий Медведев, подписал постановление, которое совершенствует порядок управления средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

Из постановления следует, что достижения объема ликвидной части ФНБ в 7% прогнозируемого объема ВВП страны, размещение денежных средств фонда допускается только для финансирования проектов, начатых до 1 января текущего 2018 года. Еще одно направление траты средств фонда - приобретение паев РФПИ.

Отмечается, что средства ФНБ могут быть размещены в другие проекты и источники в объемах, которые не приведут к снижению ликвидной части средств фонда ниже отметки в 7% прогнозируемого объема ВВП.