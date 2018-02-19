Тиллерсон рассказал о подготовке новых санкций против РФ

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон заявил о том, что Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении россиян. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

Тиллерсон пояснил, что США уже "предприняли шаги в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), которые предотвратили значительные оборонные сделки РФ".

"Мы рассматриваем дополнительных лиц для возможного введения санкций",— ответил госсекретарь на вопрос журналиста о том, почему не вводятся санкции, которых хочет подавляющее большинство членов Конгресса США.