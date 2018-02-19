Белоруссия планирует рефинансировать около $1 млрд госдолга в год

МИНСК, 19 фев - ПРАЙМ. Белоруссия в ближайшие годы планирует рефинансировать около 1 миллиарда долларов госдолга в год, сообщил первый замминистра финансов страны Максим Ермолович.

Сейчас в обращении находятся два выпуска еврооблигаций Белоруссии, размещенных в 2017 году: на сумму 800 миллионов долларов со сроком погашения в 2023 году и на сумму 600 миллионов долларов со сроком погашения в 2027 году. Белоруссия с 15 февраля начала road show еврооблигаций. В феврале министр финансов страны Владимир Амарин сообщил, что Белоруссия планирует разместить евробонды на 600 миллионов долларов в первом полугодии 2018 года. Кроме того, Минск рассматривает возможность размещения гособлигаций на азиатском рынке, в частности, в Китае.

"Осуществляемой программой заимствований на ближайшую трехлетнюю перспективу предусмотрено как погашение госдолга, так и его рефинансирование. … Долги на сумму около миллиарда долларов в год придется рефинансировать", - сказал Ермолович в интервью журналу "Финансы, учет, аудит".

По его словам, в настоящее время Белоруссия имеет гарантированный выход на рынки Европы, США и России, вскоре появится возможность выхода на рынок Китая.

Кроме того, продолжил Ермолович, для погашения госдолга в среднесрочной перспективе планируется обеспечить достижение ежегодного профицита бюджета страны в размере 400-700 миллионов долларов. "Все сэкономленные деньги в течение трех лет будут направлены на погашение госдолга. На эти цели будут задействованы и валютные остатки средств республиканского бюджета, накопленные за прошлые годы", - сказал он.

В конце прошлого года Минфин Белоруссии сообщал, что валютные платежи по госдолгу в 2018 году суммарно оцениваются в 3,7 миллиарда долларов, в том числе на погашение основного долга будет направлено 2,5 миллиарда долларов, на обслуживание — более 1,2 миллиарда долларов.