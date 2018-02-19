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Стабфонд: Все страны еврозоны смогут отдать взятые в кризис кредиты


Мировая экономика / Экономика

БРЮССЕЛЬ, 19 фев - ПРАЙМ. Все страны еврозоны, получившие кредиты от Европейского механизма стабильности (ESM) и его предшественника Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) в период кризиса, смогут вернуть полученные средства, убежден глава этого стабфонда еврозоны Клаус Реглинг.

"Я убежден, что все кредиты будут выплачены" как ESM, так и EFSF, сказал он в интервью германской Augsburger Allgemeine.

Эти структуры, созданные в кризис в еврозоне, оказали помощь Ирландии, Португалии, Кипру, банкам Испании. ESM продолжает кредитовать Грецию.

Всего этими структурами было выделено более 273 миллиардов евро кредитов.

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