Оборот ритейла в РФ в январе замедлил рост до 2,8% с 3,1% в декабре

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в январе 2018 года увеличился на 2,8% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,321 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

Таким образом, показатель замедлил свой рост по сравнению с декабрем, когда оборот ритейла вырос на 3,1% в годовом выражении. Розничные продажи в стране в январе по сравнению с декабрем 2017 года снизились на 25%.

В январе оборот розничной торговли на 93,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 6,1%. В январе прошлого года эти доли составляли 93,4% и 6,6% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли в январе удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48%, доля непродовольственных товаров - 52% (в январе прошлого года - 48,6% и 51,4% соответственно).