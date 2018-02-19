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Реальные доходы россиян в январе не выросли в годовом выражении


Экономика
  • #Рубли
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в январе не изменились к январю 2017 года без учета прошлогодней единовременной выплаты пенсионерам, свидетельствуют предварительные данные Росстата.

В материалах ведомства указывается, что "в целях сопоставимости данных показатель рассчитан без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 года в размере пять тысяч рублей". При этом динамика доходов с учетом этой выплаты не приводится.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян за 2017 год снизились на 1,7% против падения на 5,8% за 2016 год. В декабре показатель продемонстрировал спад на 1,4%. Последний раз его рост - на 1,3% - был зафиксирован в январе 2017 года, причем также без учета единовременных выплат пенсионерам.

Реальные зарплаты россиян в январе, напротив, продолжили рост - он составил 6,2%. По итогам 2017 года показатель вырос на 3,5%, в декабре рост составлял также 6,2%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2018 года, по оценке Росстата, составила 38,4 тысячи рублей и по сравнению с январем 2017 года выросла на 8,5%.

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