Безработица в РФ в январе выросла впервые с октября, достигла 5,2%

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Безработица в РФ в январе, по предварительным данным, продемонстрировала рост впервые с октября прошлого года, увеличившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с декабрем - до 5,2%, говорится в оперативном докладе Росстата.

"В январе 2018 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,9 миллиона человек в возрасте 15 и старше, или 5,2% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", - сообщается в документе.

При этом в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 0,8 миллиона человек, в том числе 0,7 миллиона человек получали пособие по безработице, отмечает статистическое ведомство.

Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в январе составила 75,8 миллиона человек, или 52% от общей численности населения страны.

В январе 2017 года безработица в России выросла до 5,6% с 5,3% в декабре 2016 года. В феврале уровень безработицы не менялся, в марте-июне – снижался, в июле вновь не менялся, а в августе продолжил снижение и достиг 4,9%. В сентябре безработица выросла впервые с января - до 5%. В октябре рост продолжился - до 5,1%. В ноябре и декабре показатель оставался на этом же уровне.