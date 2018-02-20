Минтруд РФ предложил проиндексировать социальные пенсии на 2,9% с 1 апреля

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением проиндексировать социальные пенсии на 2,9% с 1 апреля.

Как сообщается в проекте постановления "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2018 года социальных пенсий", это повысит уровень пенсионного обеспечения почти 3,9 миллиона пенсионеров. Расходы бюджета составят 9,6 млрд рублей до конца текущего 2018 года.

"Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год (8315 рублей) и за 2016 год (8081 рубль) темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год составил 102,9 процента. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2018 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9 процента", - отмечается в постановлении.

Документ был опубликован во вторник, 20 апреля.

Как следует из постановления, индексация повысит уровень пенсионного обеспечения почти 3,9 млн пенсионеров в стране, из них около 3,1 млн человек - получатели социальных пенсий.

"В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и после повышения составит 9062 рубля, в том числе средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится соответственно на 378 рублей и на 382 рубля и после повышения составит 13410 и 13556 рублей соответственно", - поясняется в документе.

После индексации средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, которые проходили военную службу по призыву, вырастет на 355 рублей и составит 12 688 рублей. Средний размер пенсии по потере кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, вырастет на 303 рубля и составит 10 746 рублей.

Средние размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличатся соответственно на 399 и на 392 рублей.

Что касается дополнительного материального обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ "О дополнительном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией", то средний размер этой выплаты увеличится на 484 рубля - до 17 185 рублей.

"Расходы на индексацию с 1 апреля 2018 года на 2,9% размеров пенсий и других социальных выплат, подлежащих повышению в связи с принятием настоящего постановления правительства Российской Федерации, составят 1,07 миллиарда рублей в месяц, или 9,6 миллиарда рублей до конца текущего года", - сообщается в проекте постановления.