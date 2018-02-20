ЕК: ЕС еще рано думать над принятием каких-либо мер в ответ на налоговую реформу США

БРЮССЕЛЬ, 20 фев - ПРАЙМ. Евросоюзу пока что рано обдумывать какие-либо меры в ответ на налоговую реформу США, сказал вице-президент Еврокомиссии по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис на пресс-конференции после совета министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофина).

"Нам нужно посмотреть, как (налоговые) меры США будут в действительности имплементированы. Поэтому сейчас слишком рано говорить о возможных последующих шагах или ответных мерах", - ответил Домбровскис на вопрос о том, каковы результаты обсуждения темы налоговой реформы США на Экофине и планируются ли какие-либо действия.

Еврокомиссия совместно со странами Евросоюза и заинтересованными сторонами оценивают потенциальное влияние этих мер, отметил вице-президент.

Министры во вторник в целом согласились работать с США, чтобы найти пути решения опасениям, которые появились в ЕС ввиду налоговой реформы Соединенных Штатов. ЕС считает, что этот диалог должен проходить на соответствующей ему площадке, в частности, на "Большой двадцатке" (G20) или ОЭСР, сказал Домбровскис.